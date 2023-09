Eu me senti bem à vontade para ao me reunir com 17 prefeitos e secretários em ato de entrega de equipamentos de informática para as escolas de 22 municípios de Rondônia. Venho dando sequência ao meu mandato de resultados.

Brevemente virão outros eventos semelhantes a esse realizado no Campus do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) em Ji-Paraná. O meu Projeto de Informatização não para, da mesma forma como não param as conquistas da alta tecnologia de comunicação. É um invento atrás do outro oferecendo dias melhores para as pessoas.

Depois de dois mandatos de governador de estado, ao conceber esse Projeto meu objetivo foi – e segue sendo – a garantia de conexão de internet suficiente às escolas, nas quais, alunos, professores e Direção tenham a oportunidade de avançar em todas as tarefas que necessitam para impulsionar cada estabelecimento e consolidar assim seus conhecimentos.

Por enquanto, são investimentos de R$ 22 milhões, fruto de emenda parlamentar, entretanto, novos recursos virão. Estou buscando.

Estive em Cacoal e Ji-Paraná, reunindo nosso MDB para sentir a motivação de cada um neste momento em que estabelecemos diálogos democráticos entre os Poderes e sentimos do Executivo e do Judiciário, especialmente, maior compreensão ao que emana das nossas Casas Legislativas: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.

Inegável que toda a bancada de Rondônia vem sentindo esse modus operandi pelo qual se consegue resultados práticos, sem a necessidade de guerras ideológicas ou deboches que só resultam na dor de quem votou e, infelizmente, ainda se emprenha por boatos ou pela meia informação, aquela incompleta, adulterada, difícil de ser digerida.

No plenário, lamentei esta semana que a Amazônia é a região com maior desigualdade no País: nela estão os piores indicadores econômicos e sociais, o que está exigindo dar condições de desenvolvimento aos moradores da região.

Enfatizei o estudo feito por diversas universidades do Norte a respeito da desigualdade de renda e a questão ambiental.

Ao mesmo tempo, fui um dos que comemoraram a visita do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin ao Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), em Manaus, onde ele assinou um contrato de gestão que o conduz a uma organização social gerida pela Fundação Universitas de Estudos Amazônicos.

O CBA existe há duas décadas e já poderia ter crescido mais em pesquisas e orientação às comunidades.

E aqui em Rondônia prosseguimos, passo a passo, a melhoria geral das escolas pelo Projeto de Informatização. Tenho dito sempre que as novas tecnologias vieram nos ajudar sobremaneira, em todos os aspectos.

Rondônia e o País só mudarão com a firmeza do Governo e do Parlamento em busca da moderna Educação, na qual se sintam valorizados professores e alunos. Tenho feito a minha parte. Não há outro caminho. Aliás, é um caminho sem atalhos.

Confúcio Moura

Senador da República