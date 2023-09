O presidente do Conselho Deliberativo, Darci Agostinho Cerutti, o diretor-técnico, Alessandro Crispim Macedo, e o chefe de Gabinete do Conselho, Roberto Jarbas Moura de Souza, representam o Sebrae Rondônia na comitiva brasileira que embarcou na madrugada de domingo, 24, com destino a Lima, capital do Peru.

A Missão é uma agenda conjunta entre o Sebrae RO e o Governo de Rondônia e é composta ainda pelo governador Marcos Rocha, os deputados federais Cristiane Lopes e Fernando Máximo, o deputado estadual Ribeiro do Sinpol, o secretário adjunto da Sedec Avenilson Trindade, o diretor presidente do Porto Público de Rondônia, Fernando Parente, e ainda por quatro empresários rondonienses selecionados por meio de chamamento público.

O objetivo principal da missão é a participação na Expoalimentaria 2023, que acontece nesta semana no Peru. Os estados de Rondônia e Acre estarão presentes com um estande compartilhado, que será apresentado oficialmente ao público por meio de uma cerimônia conjunta entre as comitivas dos dois estados às 8h, de quarta-feira (27), primeiro dia de Feira.

Além de participar de uma das mais importantes feiras do setor de alimentos da América Latina, na agenda oficial da Missão Brasileira no Peru estão incluídas ainda uma visita técnica ao Porto de Chancay, a promoção de um encontro na Embaixada Brasileira em Lima e uma série de visitas a empresas peruanas sediadas em Lima.

Também faz parte da Agenda Institucional, o Fortalecimento da Rota Interoceânica Amazônia Ocidental. O objetivo é estimular as conexões dos estados de Rondônia, Acre, Amazonas e Mato Grosso com os países vizinhos. “Essa visita ao Peru é mais uma ação para o fortalecimento dessa Rota Interoceânica, cujo objetivo é integrar os três países, Brasil, Peru e Bolívia”, completou o diretor técnico do Sebrae RO, Alessandro Crispim Macedo.

“Essa é uma missão de extrema importância para viabilizar acordos e parcerias empresariais. O Sebrae tem buscado cada vez mais fortalecer a sua atuação junto aos empreendedores rondonienses, criando oportunidades além das fronteiras do estado e do nosso país”, finalizou o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae RO, Darci Cerutti.

