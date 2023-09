Na noite desta segunda-feira, 25, diversas autoridades e lideranças do município tiveram a oportunidade de testemunhar mais um marco na saúde pública de Cacoal: a reinauguração do Hospital Materno Infantil. Um projeto que começou no início do mandato do prefeito Adailton Fúria.

Um dos primeiros a falar foi o diretor do Hospital Materno Infantil, Célio Candil, que delineou os avanços na unidade: “Hoje, contamos com obstetras, anestesistas, pediatras, serviço completo de enfermagem, psicólogos e assistentes sociais”.

Reforçou também o aumento no número de profissionais, citando a expansão do quadro de digitadores de produção e a adição de uma enfermeira e uma médica à equipe. Em relação às obras, Candil mencionou: “O Município iniciou essa obra de reforma e ampliação e a entregou em um prazo de menos de dois anos. Segundo Candil, apesar dos desafios como manter o hospital em funcionamento durante as reformas, agora temos uma nova ala pronta para uso.”

Sobre a missão do renovado hospital, Candil enfatizou a busca pela excelência. “Queremos que as pessoas não apenas se impressionem com a estética, mas principalmente pela qualidade dos equipamentos e atendimento.”

Em um vídeo exibido durante o evento, foram relatados os registros antigos do hospital mostravam cenas dolorosas de desespero, em que o medo dominava pais e mães ao buscar ajuda. Histórias de partos problemáticos, denúncias de negligência e a falta de infraestrutura adequada pintavam um cenário sombrio dos serviços de saúde de Cacoal.

No encerramento da solenidade, o Prefeito Adailton Fúria revelou mais do que o impacto da obra para a comunidade: trouxe à tona um relato pessoal que, sem dúvida, ecoará no coração de todos que amam Cacoal.

O cerne do seu discurso remeteu ao passado, à época em que sua mãe, mesmo diante de grandes dificuldades financeiras, fez seu caminho a pé até o HMMI para dar à luz ao bebê que, 37 anos mais tarde, retornaria como prefeito da cidade. E, em uma feliz coincidência, ele reinaugurou esse mesmo hospital, agora revitalizado, um dia após completar seus 37 anos de idade.

O prefeito trouxe à lembrança o prestigioso cargo de deputado do qual abdicou, ilustrando sua determinação em liderar e zelar pela cidade que o viu nascer. “Agora vocês entendem por que eu deixei de ser deputado para ser prefeito, né?”, questionou com fervor. Ele destacou a importância de garantir a saúde da população, renovar e investir em hospitais e outras unidades de saúde, assegurando que todos tenham direito a cuidados médicos de alta qualidade.

Adailton também se deteve sobre os avanços na infraestrutura, aludindo aos expressivos investimentos que em breve transformarão as vias de Cacoal, potencializando ainda mais o crescimento e bem-estar da cidade.