A Professora Neliane Grigorio, de 40 anos, que efetuou um disparo contra si própria, na altura do queixo, no último final de semana na área rural de Vilhena, teve morte cerebral confirmada no início da tarde desta segunda-feira, 25.

Os últimos exames para confirmar a morte foram feitos hoje, juntamente com o atestado de óbito.

Apesar da morte encefálica ter sido confirmada, os restantes dos órgãos continuam funcionando com ajuda de aparelhos. A família deverá doar os órgãos da professora, uma equipe médica está vindo de Porto Velho para fazer a coleta.

Neliane, que era casada e mãe de uma adolescente, morava no Perobal com a família e lecionava na Escola Progresso, área rural de Vilhena. Ela estava com depressão desde o falecimento da mãe e do irmão, em decorrência da covid-19.

Na noite do último domingo, 24 de setembro, Neliane teria efetuado um tiro de espingarda na altura do queixo e foi socorrida pelo marido. A princípio levada para o Hospital Municipal de Colorado do Oeste, após ser estabilizada, foi transferida para o Hospital Regional de Vilhena.

O corpo da professora deve ser liberado para velório na tarde desta quarta-feira, 27.