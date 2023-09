Em sessão plenária que será realizada às 14h30 desta terça-feira, 26, a Câmara Municipal de Porto Velho fará a entrega do título de Cidadão Honorário de Porto Velho, ao Juiz de Direito Adolfo Theodoro Naujorks Neto.

Segundo o propositor da condecoração, vereador Everaldo Fogaça (Republicamos), a honraria vem coroar a passagem dos 30 anos de magistratura do juiz, completados no mês passado e sua contribuição exemplar no exercício da magistratura em Rondônia.

QUEM FAZ JUS AO TÍTULO?

“O título de Cidadão Honorário de Porto Velho é concedido a personalidades que, mesmo não sendo naturais da cidade, se destacam por suas contribuições relevantes para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade local, e o juiz Adolfo Theodoro Naujorks Neto recebe esse título pela sua atuação destacada em defesa da justiça e dos direitos dos cidadãos”, destacou Fogaça.

O parlamentar destacou, ainda, que a concessão desse título ao Juiz Adolfo, reforça a importância de reconhecer e valorizar profissionais que se dedicam ao serviço público e à defesa dos direitos dos cidadãos.

Ao promulgar o Decreto que chancela a honraria, o presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, vereador Márcio Pacele Vieira da Silva, destacou a importância do trabalho do magistrado. “Dr. Adolfo passou por várias Comarcas em Rondônia, e em todas, deixou um trabalho profícuo com justiça e paz”, destacou.

HISTÓRIA DE VIDA DO MAGISTRADO

Adolfo Theodoro Naukorks Neto, soma 30 anos de Magistratura. Ele nasceu em uma cidade interiorana do Rio Grande do Sul, chamada Restinga Seca, em 17 de fevereiro de 1965. De lá, saiu ainda criança com destino à cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde se graduou em direito pela Faculdade de Direito da Grande Dourados em 1990.

Concursado da Oitava Turma, ingressou na magistratura do Estado de Rondônia como juiz substituto no ano de 1993, portanto está completando de 30 anos na judicatura do Estado.

Tomou posse como juiz em 11 de agosto de 1993. Na sequência, foi juiz substituto em Porto Velho até 1994, e no mesmo ano foi promovido para comarca de Alvorada D’Oste como titular.

Em 1995 foi promovido para 1ª Vara criminal de Vilhena. Em 1998 foi promovido para Porto Velho como juiz auxiliar e titularizou-se como juiz da Vara da Execuções Penais e, por fim, como juiz titular da 4ª Vara de Família.

Concomitantemente foi juiz dos juizados especiais, juiz auxiliar e juiz eleitoral em todas as comarcas que passou, Alvorada, Vilhena e Porto Velho. Também foi juiz eleitoral no biênio 2014/2015.

O juiz é casado com Lourdes Aparecida Bezerra Naujorks e pai de: Amada Cunha Naujorks, Maria Carolina Bezerra Naujorks, Maria Theodora Bezerra Naujorks.