O secretário Municipal de Fazenda, Valdir Carlos da Silva, que ocupa o cargo há quase 20 anos, foi exonerado do cargo da prefeitura de Cerejeiras.

A exoneração é resultado da declaração polêmica dita por Valdir ao site de notícias Gazeta Rondônia, semana passada, quando culpou a prefeita Lisete Marth e vereadores pelo aumento abusivo do IPTU no município.

“Como secretário fui responsável pela contratação de empresa especializada que realizou estudo de impacto financeiro referentes ao IPTU. Orientei a prefeita que o repasse que foi feito nesse ano traria um aumento significativo para os contribuintes, mesmo assim ela tomou a decisão”, disse na oportunidade ao veículo de comunicação naquela cidade (leia mais AQUI).

Em entrevista ao Extra de Rondônia nesta terça-feira, 26, Valdir, que é servidor público concursado no cargo de contador, confirmou que foi exonerado do cargo, verbalmente, e reafirmou seu posicionamento a respeito do aumento do IPTU, dizendo que “o aumento partiu da prefeita”.

Sobre o aumento do IPTU, Valdir afirmou que o projeto ficou 10 dias na Câmara de Vereadores para que seja analisado e discutido, já que a Casa possui uma equipe técnica e jurídica para dar suporte e tirar dúvidas. E que tiveram tempo suficiente para analisar o projeto. “A exoneração deve sair no Diário Oficial até sexta-feira, mas já está confirmada verbalmente”, encerrou.