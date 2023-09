Na semana em que aconteceu a “Festa Agropecuária Exponorte”, no município de Vilhena, policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar realizaram uma operação e apreenderam drogas, arma e recuperaram veículos roubados. A Polícia Miliar realizou ainda o policiamento ostensivo no local da festa, trazendo segurança a comunidade nas cinco noites do evento.

OPERAÇÃO

Nos dias de 17 a 24 de setembro, o 3º Batalhão de Polícia Militar desencadeou uma operação de intensificação do policiamento no município de Vilhena, denominada “Operação Exponorte”. Foi realizado reforço do policiamento ordinário, com o emprego de equipes policiais do serviço administrativo e policiais de outras localidades, com o objetivo de inibir e reduzir o cometimento de crimes, além de aumentar a sensação de segurança dos cidadãos.

Nas cinco noites do evento, foram empregados em média 40 militares por noite, reforçando o Policiamento Ostensivo Geral e de Trânsito a fim de evitar tumultos, bem como proporcionar maior segurança aos participantes do evento, inclusive visando assegurar a segurança de condutores de veículos e pedestres no trajeto das vias que dão acesso ao Parque de Exposição.

RESULTADOS

Durante a semana da operação foram recuperadas quatro motocicletas com restrição de roubo/furto, aproximadamente 2,4Kg de substancia entorpecente e uma arma de fogo foram apreendidos, e ainda cumpridos três mandados de prisão.

No tocante ao evento Exponorte, o policiamento ostensivo e preventivo se mostrou extremamente eficiente, vez que a incidência de ocorrências registradas no local foi ínfima, o que demonstra o sucesso da operação da PMRO.