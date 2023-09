Na manhã desta quarta-feira, 27, o Plenário da Câmara Municipal foi palco de capacitação aos voluntários que irão participar da eleição ao Conselho Tutelar que acontece neste domingo, 1º de outubro, em Vilhena.

O treinamento foi realizado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), em parceria com o Fórum Eleitoral local, o qual fornecerá as urnas eletrônicas a serem usadas no pleito. A eleição da nova composição do Conselho Tutelar acontece seguindo a programação nacional.

Devem trabalhar nas eleições aproximadamente 80 pessoas, as quais estarão envolvidas nos mais diversos setores que integram a ação, desde transporte de urnas, organização de filas, e nas seções eleitorais. No treinamento desta manhã todos estes aspectos estão sendo abordados, com técnicos da Justiça Eleitoral e integrantes do CMDCA.

Em Vilhena serão dois locais de votação: as escolas militares Tiradentes e Almirante Tamandaré, também conhecidas como ‘Cristo Rei’ e ‘Zilda da Frota Uchôa’, situadas em extremos opostos da cidade.

Os eleitores estão sendo orientados a pesquisar o local em que poderá votar, de acordo com a seção eleitoral em que está inscrito. A participação dos eleitores neste pleito é voluntária.

Concorrem ao pleito 21 candidatos, que disputam dez vagas como titular e dez de suplente no Conselho Tutelar de Vilhena, que tem dois pontos de atendimento na cidade, um na Zona Norte e outro na Zona Sul.