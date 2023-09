Criado em 2009, o bitcoin é sem sombra de dúvidas a criptomoeda mais conhecida e apreciada do globo, e apesar de ser objeto de diversas especulações, ela possui um lugar de destaque no debate relacionado ao mercado financeiro — principalmente se considerarmos que o setor das criptomoedas está avaliado em mais de US$ 1 trilhão. Dito isto, por se tratar de um mercado tão valioso, um dos temas que mais tem gerado discussões ultimamente é a possibilidade do bitcoin ditar os futuros métodos de pagamento.

Há um bom tempo, essa criptomoeda já tem sido utilizada como alternativa de pagamento na aquisição de produtos e serviços, todavia, um número bem pequeno de estabelecimentos se adequaram à novidade. No Brasil, um bom exemplo são as plataformas de cassino de criptomoedas, nas quais os usuários podem se divertir horas a fio com uma variedade enorme de jogos, principalmente se aproveitarem as promoções listadas pelo cassinos.info. Dentre as vantagens de utilizar criptomoedas, como o bitcoin, nos cassinos online, está a maior segurança, privacidade, ausência de taxas e a possibilidade de aproveitar promoções exclusivas.

Apesar de não ainda não ser tão utilizado quanto os métodos de pagamento tradicionais, a expectativa é de que pouco a pouco as criptomoedas caiam no gosto popular, mas para tal, ainda se faz necessário alguns avanços tecnológicos. Um dos fatores que dificulta o uso do bitcoin para compras do cotidiano é o longo tempo de espera da validação de uma transação utilizando criptomoeda, que atualmente demora mais do que a de métodos de pagamento comuns.

Mais valioso que dólar ou euro?

O bitcoin pouco tem a ver com moedas como o dólar e o euro. Isso porque, essas moedas tradicionais e bastante utilizadas em transações internacionais, são lastreadas por governos e contam com uma regulamentação, já a esmagadora maioria das criptomoedas são privadas e não têm nenhum tipo de lastro governamental.

Atualmente, alguns especialistas defendem que com o desenvolvimento cada vez maior da inteligência artificial, a segurança das criptomoedas deve ser incrementada, o que auxiliará na consolidação das criptomoedas como um sistema monetário.

Pode proteger contra inflação?

Conforme se popularize como alternativa de pagamento, é provável que o bitcoin funcione como uma alternativa para se proteger da inflação por conta do seu fornecimento fixo. Estima-se que a quantidade máxima de bitcoins que deve existir é de aproximadamente 21 milhões, sendo que 90% desse montante já foi minerado e está em uso. Além disso, está previsto que em abril de 2024 ocorra uma redução planejada da quantidade de bitcoins que os mineradores conseguirão como recompensa por seus serviços. Essa estratégia é utilizada para diminuir o número de emissões desse ativo.

Enquanto isso, as moedas fiduciárias, como dólar, euro, real, entre outros, são controladas pelos bancos centrais dos seus respectivos países, e nos últimos tempos, com uma necessidade crescente de injetar uma quantidade maior de dinheiro na economia, é possível observar um aumento significativo da infração em várias nações.

Dessa forma, o bitcoin no futuro pode se consolidar com uma opção para diminuir a inflação, já que a criptomoeda possui algumas características bastante positivas, como a desregulamentação e descentralização.

Contudo, esses mesmos fatores também acabam se tornado um dos seus pontos fracos, já que em um cenário macroeconômico conturbado, no qual o risco de uma recessão é elevado, os investidores tendem a apontar seu dinheiro em moedas consolidadas e em títulos de renda fixa. E essa estratégia, por sua vez, diminui momentaneamente o apreço das criptomoedas.

“A falta de medidas regulatórias efetivas, a vulnerabilidade aos ciberataques e as instabilidades macroeconômicas globais são aspectos que tornam mais lenta a escalabilidade das criptomoedas. Entretanto, à medida que a tecnologia e a regulamentação evoluem, o bitcoin pode desempenhar um papel cada vez mais importante no futuro dos pagamentos e dos investimentos”, explica Eduardo Mira, ex-gerente do Banco do Brasil, em artigo da Forbes.