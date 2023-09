ANIVERSÁRIO DA ISABEL RIBEIRO No próximo SÁBADO, dia 30, ISABEL RIBEIRO pioneira de Cacoal/RO, casada com o empresário Joaquim Ribeiro, festeja seu aniversário de 70 ANOS cercada pelos filhos Claudinei, Kátia e Claúdia Ribeiro, e pela nora e netos. A família irá recepcionar amigos com grande festa em salão de eventos em Cacoal/RO. EQUIPE DE VENDAS DA CASA&DECORAÇÃO Registrei o sócio proprietário Wender Garcia da tradicional CASA&DECORAÇÃO em Cacoal/RO, com parte da atenciosa e capacitada equipe de consultoras de vendas, Geize Bianqui, Nete Ramos, Fernanda Souza, Syndell Foli e Sâmara Pricila.

FOTO EM SHOWROOM Registrei o sócio proprietário Otávio Foli da tradicional CASA&DECORAÇÃO em Cacoal/RO, em um dos elegantes showrooms da moderna loja, com a esposa Ivone Foli e a netinha Mariana.

CEDIM – CENTRO DE RADIOLOGIA DE CACOAL no TROFÉU CACAU DE OURO 2023 A empresa CEDIM – CENTRO DE RADIOLOGIA DE CACOAL receberá o tradicional troféu CACAU DE OURO 2023 no próximo dia 07, no TOLDU’S Buffet e Eventos, com decoração do expert Marcio Ermenegildo, estrutura da empresa AGITORO Som e Iluminação e TRANSMISSÃO AO VIVO da MIDAS Entretenimento pelo Youtube canal Marisa Linhares e Instagram Marisa Linhares Jornalista. Na foto o médico especialista em Radiologia Intervencionista ROMULO TRISTÃO técnico responsável pelo CEDIM.

FARMÁCIA YASSUDA no TROFÉU CACAU DE OURO 2023 A tradicional e pioneira FARMÁCIA YASSUDA receberá o tradicional troféu CACAU DE OURO 2023 no próximo dia 07, no TOLDU’S Buffet e Eventos, com decoração do expert Marcio Ermenegildo, estrutura da empresa AGITORO Som e Iluminação e TRANSMISSÃO AO VIVO da MIDAS Entretenimento pelo Youtube canal Marisa Linhares e Instagram Marisa Linhares Jornalista. Na foto a farmacêutica e bioquímica LÍDIA YASSUDA MOREIRA sócia proprietária da FARMÁCIA YASSUDA.

EMPRESA HOKEN no TROFÉU CACAU DE OURO 2023 A empresa HOKEN Franqueada Rondônia e Acre receberá o tradicional troféu CACAU DE OURO 2023 no próximo dia 07, no Toldu’s Buffet e Eventos, com decoração do expert Marcio Ermenegildo, estrutura da empresa AGITORO Som e Iluminação e TRANSMISSÃO AO VIVO da MIDAS Entretenimento pelo Youtube canal Marisa Linhares e Instagram Marisa Linhares Jornalista. Na foto o casal de franqueados Luzia Mendes e Sérgio Rodrigues dos Santos.

COMEMORAÇÃO DE NOVE ANOS NO NORDESTE Minha filha FERNANDA LINHARES TRAVENÇOLO e o esposo ALEXANDRE MATOS PAULITSCH que residem em Campo Grande/MS, foram comemorar os 09 ANOS de feliz união, entre namoro e casamento, nas praias da Paraíba e Rio Grande do Norte. Na foto pausa durante passeio pelo centro de Cabedelo, município da Região Metropolitana de João Pessoa/PB.

RODÍZIO MEXICANO NO EL LOCO BURRITO Hoje, é dia de RODÍZIO MEXICANO no prestigiado restaurante temático mexicano e Delivery EL LOCO BURRITO na avenida São Paulo em Cacoal/RO. Toda TERÇA-FEIRA e QUINTA-FEIRA tem rodízio e você pode RESERVAR pelo (69) 99266-1470. Na foto o chef Fábio Linhares.

THIAGO BISCONSIN FAZ ANIVERSÁRIO No próximo DOMINGO, primeiro dia do mês de outubro, o empresário e administrador de empresas THIAGO MAGALHÃES BISCONSIN das empresas GRUPOCAL e CONCREAÇO DA AMAZÔNIA comemora aniversário.