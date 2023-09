Com objetivo de sensibilizar e mobilizar as equipes escolares e suas comunidades, levando a todos os envolvidos a importância de obter um bom desempenho nas provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), o Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), lançou o projeto “Saeb: nossa meta é você!”.

O projeto envolve através de um ciclo de acompanhamento formativo, mobilizando Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), gestores, professores, técnicos e pais ou responsáveis das unidades escolares.

As provas do Saeb serão aplicadas nas escolas da rede pública estadual de ensino, no período de 23 de outubro a 10 de novembro.

Em mensagem enviada ao Extra de Rondônia, Raquel Correia, técnica da CRE/SEDUC Vilhena, informou que esta avaliação é aplicada nas turmas de nono ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio nas escolas estaduais.

As Coordenadorias Regionais de Educação e as escolas estaduais estão realizando, desde junho, palestras, simulados, aulões, gincanas, reuniões com pais, pit stop nos principais semáforos da cidade, entre outras ações.

Raquel informou que, nesta quinta-feira, há gincana, reunindo, por meio de vídeos, alunos de todas as escolas de Vilhena, Colorado do Oeste e Chupinguaia, em que vídeos de paródias, coreografias, mascote e instrucional foram produzidos pelos alunos, sob a supervisão da equipe docente.