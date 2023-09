Na manhã desta quinta-feira, 28, policiais militares do 3° BPM ministraram instrução de manuseio do fuzil Fal 7.62 à integrantes do Tiro de Guerra (TG), no Município de Vilhena.

A instrução foi ministrada por policiais que integram o Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO). O grupo é formado por policiais militares que atuam em missões especificas, com objetivo de ações táticas e atendimento de ocorrências de maior gravidade ou complexidade.

Participaram da instrução 38 militares do TG, os quais receberam conhecimentos teóricos a respeito do armamento, bem como treinamento prático que incluiu, desde de a montagem e manutenção, até o emprego correto do armamento. Essa interação entre Forças Armadas e Policia Militar contribui para o crescimento profissional e reflete em uma melhoria na segurança pública.