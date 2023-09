Está desaparecido desde o dia 24 de setembro, o jovem Cesar Encina Ibáñez, 19 anos, de origem paraguaia. Ele veio do país natal para trabalhar na construção de um silo, na área rural de Colorado do Oeste.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, Cesar chegou à propriedade rural no dia 21 de setembro. Contudo, estava se comportando de forma estranha, o que chamou atenção de colegas, que também são paraguaios, já que ele estava diferente do habitual.

Após se recuperar, Cesar que ainda não havia começado a trabalhar, foi comunicado pelo o encarregado de que a empresa iria comprar a passagem para que ele retornasse ao Paraguai.

Conforme relatos de uma pessoa que está prestando apoio aos familiares, que pediu para não se identificar, no dia 23 de setembro Cesar veio para Vilhena, de onde deveria embarcar em um ônibus da Eucatur com destino a cidade de Cascavel, no Paraná.

Porém ele teve um surto e foi levado a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, onde após se acalmar e prestar esclarecimentos foi liberado para seguir viagem.

Porém, o paraguaio perdeu a passagem e só conseguiu embarcar no dia seguinte. Com previsão de chegada a Cascavel no início desta semana, onde seria recebido pelo irmão Ezequiel Encina Ibáñez, até este sábado, 30, ele não havia chegado ao local de destino.

Familiares do jovem tentaram por diversas vezes buscar informações junto a funcionários da empresa de transporte, que se limitaram a informar que o ônibus estava atrasado devido a um problema mecânico.

Porém, após mais uma tentativa de obter informações, os familiares descobriram que o veículo chegou ao terminal rodoviário da cidade paranaense, mas Cesar não desembarcou no local.

Informações a respeito do paradeiro do jovem podem ser repassadas ao irmão Ezequiel pelo +595 983 946455.