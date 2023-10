Na noite deste sábado, 30, a vítima das agressões, um homem de 38 anos, ao perceber que estava sendo seguido por dois homens em um veículo Onix, branco, ligou para a Polícia Militar (PM) informado a situação.

No final da ligação, no 190, foi possível ouvir uma discussão e de imediato uma guarnição foi deslocada para a Avenida Paraná, cruzamento com a Avenida Dioes Bispo de Souza.

No local os policiais militares encontraram a vítima ao solo, que relatou ter sido agredido pelos os dois homens que estava no Onix. À polícia ele informou que estava em uma boate, nas imediações, e que teria beijado uma mulher.

Após o beijo, um homem, um dos agressores, se aproximou e disse que ele teria beijado sua mulher, dando início uma discussão. Porém, a vítima decidiu ir embora, momento que foi seguido pelo suposto marido e outro homem.

A vítima teve várias lesões no rosto e no braço esquerdo, aparentemente uma fratura. O Corpo de Bombeiros esteve no local e conduziu a vítima ao pronto-socorro do Hospital Regional.

A polícia deve analisar imagens de segurança de comércios, próximo ao o local onde houve as agressões, para identificar os suspeitos.