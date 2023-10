A tentativa de homicídio foi registrada na noite deste sábado, 30, no bairro União. A vítima foi alvejada com um disparo no braço direito.

Uma menor, de 16 anos, estava na companhia do namorado andando de bicicleta no bairro, quando dois homens se aproximaram e dispararam cinco vezes, acertando apenas um tiro na vítima.

Após cair, a menor conseguiu se levantar e correr para não morrer. À polícia a vítima informou o nome dos suspeitos, que estavam e uma bicicleta elétrica, de cor preta, e o carona é quem fez os disparos.

A polícia fez buscas no local do crime e adjacência, na tentativa de localizar os suspeitos, já que eles moram no bairro Maria Moura.