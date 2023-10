O drama da família paraguaia Ibánez chegou ao fim na tarde deste domingo, 02, após Cesar Encina Ibánez, 19 anos, que estava desaparecido a quase uma semana, ser encontrado.

Cesar embarcou em um ônibus em Vilhena, no dia 24 de setembro, com destino a cidade Cascavel, Paraná. Porém, ele não chegou ao destino.

Após o Extra de Rondônia divulgar o apelo da família, com o telefone de Ezequiel Encina Ibánez, irmão do desaparecido, várias informações foram repassadas e que cominaram com desfecho feliz.

Conforme Ezequiel, o irmão foi localizado na cidade Cuiabá, Mato Grosso. Ele confirmou que neste domingo, 01, sairia do Paraguai com destino a capital mato-grossense para buscar o irmão.

O jovem agradeceu a equipe do Extra de Rondônia, e as pessoas que se sensibilizaram e ajudaram com informações.

Cesar teria vindo do Paraguai para trabalhar na construção de um silo, na área rural de Colorado do Oeste. Porém, não chegou a trabalhar e estava retornando ao país natal quando desapareceu (Leia mais AQUI).