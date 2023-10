Com capacidade de atender até 45 milhões de pessoas, a hidrelétrica de Santo Antônio, a quarta maior usina do País, suspendeu suas operações na manhã desta segunda-feira, 02. A seca histórica do Rio Madeira levou a decisão, fato impensável na região Amazônica, maior bacia hidrográfica do mundo.

A medida, momentânea, foi confirmada através de nota divulgada à imprensa, após a decisão ser alinhada com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Conforme o comunicado, a vazão está 50% a baixo do nível histórico do rio, a quantidade de água é insuficiente para manter o funcionamento das 50 turbinas da usina. Não há previsão para retorno das operações.

Em 2014 as operações da Santa Antônio Energia também foram suspensas, ao contrário da medida atual, a cheia histórica há 9 anos motivou o desligamento das turbinas.