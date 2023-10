Uma ação exclusiva foi realizada na última segunda-feira, 02, pela direção do Cinelaser, único cinema de Vilhena. Um filme evangélico foi exibido para membros da Igreja Batista de Nova Vilhena (IBNV).

A exibição só foi possível após o pastor Willian Ribeiro, através do Instagram, entrar em contato com a direção local do cinema. O pedido era simples, a possibilidade de exibir o filme evangélico The Chosen, que em tradução livre significa Os Escolhidos.

Para tristeza do líder religioso, a resposta que veio, via rede social, foi não, pois a franquia não pertence ao grupo Cinelaser.

A decepação foi maior, ao verificar que, em cartaz havia três filmes de terror. O que gerou reflexão e a necessidade de o público evangélico também ter espaço nas salas de cinemas.

Existe um ditado que diz, a fé é a última que morre. Contrariando o tal ditado, já que a fé nunca morre, dias depois, para a surpresa do pastor, a gerente a unidade do cinema em Vilhena, entrou em contato.

A notícia não poderia ser melhor, a possibilidade de os membros da IBNV assistirem o filme Deixados para trás. Longa-metragem que retrata o arrebatamento da igreja, em que milhões de pessoas desapareceram sem deixar vestígios e o caos toma conta do mundo.

Como agradecimento, os membros da Igreja Batista de Nova Vilhena lotaram a sala 2, com 180 lugares. Transformando a noite em lazer, comunhão e reflexão.

A sala lotada serviu para demonstrar que, é preciso dar espaço ao público evangélico, mesmo no cinema.

Diante desta demonstração de gentileza e fé vale uma reflexão; “Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:16,17

Sinopse do filme Deixados para trás

Seis meses atrás, milhões de pessoas desapareceram sem deixar vestígios e o caos tomou conta do mundo. Muitos acreditam que o governo está por trás de tudo, outros defendem que a Bíblia já havia previsto os desaparecimentos há milhares de anos. Desesperado por respostas em um mundo cheio de medo e mentiras, o jornalista Buck Williams (Greg Perrow) decide ir até o fim em busca da verdade e de salvação.