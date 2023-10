Mais uma vez, a população de Cerejeiras compareceu à sessão ordinária na noite desta segunda-feira, 2, no intuito de anular as leis que resultaram no aumento do IPTU no município.

Em mensagem enviada à redação do Extra de Rondônia, o autônomo Leandro Vieira, coordenador de abaixo-assinado que junto mais de 3.200 assinaturas contra o aumento do IPTU considerado abusivo, fez um desabafo com relação ao comportamento dos parlamentares que ignoram as reclamações. “Mais uma vez, os vereadores demonstram não ter interesse em atender as mais de 3.200 assinaturas com esse valor absurdo do aumento do IPTU. Essa Câmara não representa o povo”, disse.

Para ele, a prefeitura e a Câmara trabalham em conluio contra a população de Cerejeiras. “Agora, estamos esperando o Ministério Público se manifestar quanto ao abaixo-assinado que entregamos. Acreditamos que só a Justiça poderá dar uma resposta convincente à população, porque essa Câmara de vereadores que ai está, não será capaz de representar o povo que o elegeu”, encerrou.