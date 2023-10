O acidente foi registrado no final da tarde desta terça-feira, 03, próximo das 18h00, em frente ao Restaurante Caipirão, localizado às margens da BR-364, saída para Porto Velho.

O homem que se feriu gravemente, estava pilotando uma motocicleta e seguia para a região de chácaras, quando bateu atrás de um caminhão que seguia no mesmo sentido.

Com o impacto o motociclista caiu fora da pista e sofreu laceração próxima a região da barriga, ferimentos no ombro e possivelmente uma fratura exposta no braço.

Uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiro esteve no local do acidente e socorreu a vítima ao pronto-socorro do Hospital Regional.

A forte chuva pode ter prejudicado a visão da vítima e contribuído para o acidente.