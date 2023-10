No último domingo do mês de setembro, 24, o cachorro chamada “Bily” da raça “Pinscher” fugiu de sua casa nas redondezas do bairro Barão do Melgaço 3 e até o momento continua desaparecido.

Por ser um animal de estimação é muito querido por todos, por ser de uma criança que está sentindo falta do animal, a família oferece recompensa e pede ajuda para encontrá-la.

Para qualquer notícia ligar no número: (69) 9 8428–2510 / Lucas Teixeira