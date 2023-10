Nesta semana, os vereadores João Pichek (Republicanos) e Paulo Henrique (PTB) visitaram as instalações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e se depararam com uma surpresa: quatro caminhões de lixo parados no local (assista ao vídeo abaixo).

De acordo com os parlamentares, os veículos, que somam investimento de R$ 2 milhões, estariam abandonados há mais de dois anos.

Eles garantem que o município gasta R$ 700 mil por mês com coleta e aterro sanitário, num total de gasto anual de R$ 10 milhões no serviço. “Vocês, contribuintes, tirem suas próprias conclusões sobre a forma que é usado o seu dinheiro”, disse Pichek num vídeo divulgado nas redes sociais.

PREFEITO REBATE

Entrevistado pelo Extra de Rondônia a respeito do caso na manhã desta quarta-feira, 4, o prefeito Adailton Fúria (PSD) rebateu as acusações dos parlamentares.

“Estão equivocados. Esses caminhões são para a coleta seletiva. Você pode ver que são caminhões pouco menores para coleta seletiva. Estão sendo feito um chamamento público para destinar esses veículos para as cooperativas de Cacoal. Já há um processo em andamento desde o início do ano, porque é um processo novo para poder ceder esses caminhões às cooperativas que fazer a reciclagem da cidade. Os caminhões não estão abandonados, já que estão no pátio da Secretaria de Meio Ambiente. Dois a gente usa para fazer a limpeza da cidade, porque fazem a compactação do material, já que carregam duas vezes mais que uma caçamba convencional. Os outros dois caminhões estamos aguardando o chamamento para poder entregar às cooperativas”, encerrou.