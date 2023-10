Na última segunda-feira, 02, a Polícia Militar (PM) registrou uma tentativa de homicídio na rua 1515, bairro Cristo, em Vilhena. O suspeito usou uma chave de fenda para tentar matar a vítima.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a polícia foi solicitada a comparecer na rua 1515, bairro Cristo Rei, onde um homem teria sido vítima de tentativa de homicídio.

No local a PM encontrou a vítima sangrando com dois cortes no rosto, lado esquerdo, e um corte profundo no couro cabeludo. À polícia a vítima informou que o “Polaco Atitude” é quem teria tentado lhe matar, usando uma chave de fenda.

O suspeito ainda teria tentado golpeá-lo na altura da jugular, mas foi impedido por outro homem que estava no local.

Uma testemunha, que socorreu a vítima, informou que sabia onde o Polaco havia se escondido e levou a guarnição até a rua Ermelino Batalha, também no bairro Cristo Rei.

Quando os militares se aproximaram da casa o suspeito tentou fugir pulando muros de residências próximas, mas foi feito um cerco e ele foi detido, com o qual foi encontrado duas chaves de fendas.

Polaco confessou a tentativa e disse que teria sido agredido com uma paulada, pela vítima da tentativa de homicídio, o que lhe causou marcas no braço.

O suspeito foi encaminhado à UNISP e a vítima para o pronto-socorro do Hospital Regional.