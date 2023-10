A prisão dos suspeitos ocorreu na noite desta quarta-feira, 04, após tentarem fugir de uma abordagem da Polícia Militar (PM) no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, os três homens estavam em um ford ka, de cor branco, e teriam fugido da abordagem da PM. Porém, o motorista do veículo perdeu o controle quando passava pelo cruzamento da avenida 731 com a rua 1506.

A guarnição da Patamo que dava apoio na ocorrência foi a primeira a chegar no local. No momento que os polícias se aproximaram, um dos suspeitos efetuou um disparo que foi revidado de imediato.

No confronto um dos suspeitos foi baleado na boca, no braço e foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional, pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

Com os suspeitos a polícia aprendeu três pistolas, farta munição e balacrava. A suspeita é que o trio tinha a intenção de praticar algum tipo de crime.

O veículo em que eles estavam possivelmente é o mesmo usado em um homicídio, praticado no último dia 25 de setembro no bairro Barão do Melgaço 1 (Leia mais AQUI).