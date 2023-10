Lá é como aqui: a mídia não aceita que um candidato que não seja de esquerda ou que não represente o atraso, possa governar Argentina.

O pânico se compreende entre parte da grande imprensa (felizmente não quase toda, como no Brasil) porque há um risco iminente que, depois de 40 anos de governos que quase destroçaram a economia de um país antes muito rico, Javier Milei possa ganhar a eleição presidencial e, ainda, conquistar uma maioria no Congresso. Milei é taxado de extrema direita, porque defende o enxugamento do Estado, já que anuncia que diminuirá de 18 para 10 os ministérios (eles só têm 18 e podem ter 10, enquanto nós temos 39, um recorde histórico); defende a dolarização da economia e anuncia que negará qualquer conversa com governos de esquerda, citando nominalmente o do Brasil.

Nas prévias de agosto, ele saiu bem à frente dos demais concorrentes, mas uma grande pressão sobre a opinião pública o tem colocado como um quase louco, que só quer o poder, ignorando seu profundo conhecimento de economia e sua popularidade ascendente. A esquerda no mundo se fortalece, ocupando e aparelhando todos os espaços e agora também está conseguindo cooptar até o delirante Joe Biden, o presidente americano que quer a reeleição. Pela primeira vez em dois séculos, um Presidente dos Estados Unidos participou de um piquete de greve, falando a linguagem anticapitalista dentro do país mais capitalista do Planeta. Biden o fez, em Detroit.

Com o Brasil correndo o risco, mesmo com todas as resistências ainda possíveis, para uma tipo de governo que pode não respeitar a Constituição, com apoio das maiores instâncias do Judiciário; com Evo Morales voltando a comandar a Bolívia, que é o que se imagina na próxima eleição do nosso vizinho; com a Venezuela mantendo sua ditadura sanguinária, onde o Judiciário ocupa o lugar do Legislativo (alguém vê alguma semelhança com o Brasil?), tudo o que a esquerda sul americana não quer é um governo de direita na Argentina, ainda mais que há pesquisas independentes, informando ainda que há possibilidade real da eleição de uma maioria conservadora no parlamento argentino, o que não acontece desde 1983. O inimigo de todos os que só aceitam governantes de uma ideologia é Javier Milei, o novo bicho-papão, cuja biografia a esquerda tenta destruir, antes que seja tarde demais. Mesmo com todo este peso contra, ele chegará lá? Em breve saberemos…

MARCELO CRUZ, RONDONIENSE DA GEMA, COM ESTILO MINEIRO, CONSOLIDA SUA LIDERANÇA POLÍTICA NA CAPITAL

Ah, a política! Ela não é para amadores, para desinformados, para os que a analisam pela superfície. Há que se saber das coisas como elas realmente são, não como, eventualmente parecem ser. Ignorar algumas premissas, nesse meio tão complexo, é valorizar as aparências, não a realidade. Vejamos o caso do deputado Marcelo Cruz, atual presidente da Assembleia Legislativa. Sem alarde, sem ser espalhafatoso, ele consolida uma liderança que começou com uma cadeira na Câmara de Vereadores, passou por um primeiro mandato bastante produtivo na Assembleia e por uma reeleição com o dobro dos votos da primeira. Articulador, respeitando seus pares, foi conquistando um espaço cada vez maior, até ser guindado, nas conversações internas, à presidência da Casa. Marcelo faz um mandato elogiado, de respeito às instituições e aos seus colegas; de avanços em todos os setores e impondo modernidade dentro do parlamento, preparando-o para o futuro. Mas, ao mesmo tempo, sempre sem fogos de artifício, consolida uma posição política cada vez mais forte, principalmente na cidade onde nasceu, já que é rondoniense da gema e onde tem seu principal eleitorado. Prova disso foi a performance dos candidatos ao Conselho Tutelar na Capital, uma eleição que mobilizou milhares de eleitores. Sem alarde, o rondoniense com estilo mineiro de trabalhar, elegeu nada menos do que oito dos 20 novos conselheiros da cidade, sem contar os cinco eleitos pelos distritos. Quarenta por cento do total. Que ninguém se engane: Marcelo Cruz é nome fortíssimo para 2024, na corrida pela cadeira de Hildon Chaves.

MÉDICOS FORMADOS NO EXTERIOR: SÃO POUCOS OS APROVADOS NA PRIMEIRA ETAPA DO REVALIDA

A péssima qualidade do ensino em muitas das faculdades de Medicina, pode ser compreendida nos resultados das provas do Revalida, quando os candidatos brasileiros formados no exterior ou estrangeiros que querem atuar legalmente no Brasil, precisam se submeter às provas que podem atestar se estão aptos ou não para a tarefa. No último Revalida, o percentual de reprovados mostra bem como está a questão em termos de qualidade do ensino. Para se ter uma ideia clara da situação, dos 6.917 médicos brasileiros com formação em outros países (como Bolívia, Paraguai e vários outros), nada menos do que 6.052 não passaram na primeira etapa. Isso representa nada menos do que 87,5 por cento do total dos que realizaram a prova. Já os estrangeiros que querem clinicar no Brasil, foram 2.225 a realizarem o Revalida. Somente 304 passaram. Um total de 1.961 não conseguiram a nota mínima. As entidades médicas, lideradas pelo Conselho Federal de Medicina, sob a presidência do rondoniense dr. Hiran Gallo, têm alertado ao governo sobre a questão, inclusive contestando a possibilidade que alguns participantes do Mais Médicos, programa federal, não precisem passar pelo Revalida. Tanto os formados no exterior como em muitas faculdades brasileiras, estão tendo um ensino muito ruim. O CFM está de olho, porque não aceita, como diz Hiran Gallo, que alguns brasileiros tenham uma Medicina de primeiro mundo e outros sejam tratados por profissionais que não têm o preparo necessário para cuidar da nossa população.

NOVELA DOS VOOS CONTINUA. AZUL E GOL CONTINUAM MANTENDO DISTÂNCIA, MAS LATAM JÁ VENDE PASSAGENS PARA MANAUS

A novela do corte dos voos das empresas Azul e Gol em Rondônia tem novos capítulos, mas ainda sem definição. As únicas cenas boas desta novela sem fim, foram registradas pela empresa Latam, que não só anunciou mais voos, como já está vendendo passagens para a rota Porto Velho-Manaus-Porto Velho a partir de janeiro próximo, ao preço de 918 reais, ida e volta. O Ministério Público tenta um acordo extrajudicial com as duas outras grandes empresas que continuam batendo pé em suspender alguns dos seus voos, argumentando que há um exagero de ações judiciais de rondonienses contra ambas e que isso estaria inviabilizando financeiramente os voos para cá e daqui para outras regiões do país. As conversam continuam e há alguma esperança de que nos próximos dias possa surgir uma luz no final do túnel. A verdade é que a Latam está ocupando horários de voos que eram tanto da Azul quanto da Gol e pode acabar ficando com o monopólio do transporte aéreo nacional em Rondônia. Enquanto isso, em terra, nosso aeroporto internacional Jorge Teixeira continua em obras e os usuários passam maus bocados, ainda mais pelo calor intenso que estamos vivendo, num saguão em que o ar condicionado simplesmente não funciona ou, no mínimo, não dá conta. Nossa novela aérea, portanto, continua, Aguardemos os próximos capítulo!

BRASIL AINDA NA LIDERANÇA: SOMOS O ÚNICO PAÍS QUE TEM MAIS CELULARES DO QUE HABITANTES NO MUNDO

O Brasil mantém como o país em que, proporcionalmente, há mais celulares por habitantes entre todos os países do mundo. Em números absolutos, somos o quarto do Planeta, mas não há ninguém à nossa frente no quesito da proporcionalidade. Temos 20 milhões a mais de celulares no país do que a poulação. Somos 210 milhões de brasileiros, segundo o último censo do IBGE, mas temos 232 milhões de aparelhos. 1,1 linhas para cada um dos brasileiros. Ninguém nos ganha. Claro que em números totais, ficamos apenas na quarta colocação. O país com mais celulares no total é a China. São 889 milhões de aparelhos para 1 bilhão e 312 milhões de pessoas. Um celular para cada cinco habitantes. O segundo lugar neste quesito fica com a Índia. O país tem 1 bilhão e 408 milhões de almas e nada menos do que 672 milhões de aparelhos móveis. Um celular para cada 2 habitantes. Na tercveia colocação estão os americanos. Para uma população de 332 milhões, há 286 milhões de celulares. Um pouco mais de um celular para cada 1,6 habitantes, No mundo inteiro, no ano passado, tínhamos 8 bilhões e 400 milhões de celulares, para uma população mundial avaliada hoje em 8 bilhões de seres humanos. Ou seja, no Planeta, também temos mais telefones móveis do que pessoas.

MÁXIMO COMEMORA AVANÇOS EM RONDÔNIA E DESTACA TRABALHO COMANDADO PELO GOVERNADOR MARCOS ROCHA

Num pronunciamento na tribuna da Câmara Federal, o deputado Fernando Máximo fez uma homenagem e um agradecimento ao governador Marcos Rocha. Afirmou, entre outras coisas, que “quero parabenizar nosso Governador pelo trabalho pujante, forte, intenso, em prol do nosso Estado”. Segundo Máximo, todo esse esforço “está fazendo com que Rondônia bata vários recordes positivos e muitas coisas boas estejam acontecendo”. Destacou, por exemplo, “o recorde na produção de grãos”, mas deu ênfase especial ao fato de que Rondônia tem o menor índice de desemprego do país, índice aliás, enfatizou, “que é menor registrado no Brasil, desde que começou a ser medido”. Lembrou dos prêmios nacionais que o café rondoniense tem recebido e a conquista de cada vez mais mercados para o Tambaqui produzido no Estado, incluindo outros países, onde, afirma, Rocha foi divulgar nosso produto e abriu novas frentes para o comércio exterior ao nosso peixe. Depois de lembrar que Rondônia é um Estado brasileiro livre da aftosa sem vacinação e da produção da carne de alta qualidade (“a melhor carne do Brasil”, afirmou!”), o parlamentar lembrou que tem uma gratidão muito grande ao Governador. “Foi ele quem me deu a oportunidade de ser secretário de saúde. Embora tenhamos enfrentado uma terrível pandemia, conseguimos salvar muitas vidas”, acrescentou. Fernando Máximo encerrou repetindo seus agradecimentos e lembrando o quanto Rondônia tem crescido nos últimos tempos.

SOB O TACÃO DOS BANDIDOS, MORADORES CHAMAM A POLÍCIA E DEPOIS PROTESTAM QUANDO ELA AGE PARA PROTEGÊ-LOS

A bandidagem tenta tomar conta dos conjuntos habitacionais populares e, pior, eventualmente com apoio dos próprios moradores, vítimas maiores das facções que dominam a criminalidade e põe as pessoas comuns sob seu tacão de violência. Nesta semana, um episódio ocorrido no Orgulho do Madeira comprovou isso. A PM perseguiu uma dupla de bandidos até o conjunto. Um deles, armado, tentou atirar contra os policiais. Foi morto. O outro se entregou e foi preso, tudo dentro das normas que a PM rondoniense segue para confrontos com quem a ataca. Alguns moradores, contudo, se revoltaram não contra os bandidos que os ameaçam todos os dias, mas sim contra a polícia, que está lá para protegê-los. Foi necessário o uso da força para conter alguns mais exacerbados. É essa inversão de valores que fica difícil de entender. Líderes de facções tomam apartamentos na marra, expulsando moradores; cometem toda uma série de crimes contra a população e, ela mesma chama a polícia. Quando o socorro chega, ao invés de ficar ao lado de quem os defende, parte dos moradores ficam contra, protestando contra a eliminação de um bandido perigoso, como no caso, com uma longa ficha criminal. Essas pessoas vão ter que decidir se ficam ao lado de quem cuida da segurança delas ou se entregam à sanha dos criminosos. Não há meio termo!

O CONSELHEIRO WILBER COIMBRA COMANDA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ATÉ DEZEMBRO DE 2025

Mudou o comando do Tribunal de Contas do Estado. Depois de um mandato de dois anos, deixou o posto o conselheiro Paulo Curi Neto, assumindo até 2025 o comando da corte o conselheiro Wilber Coimbra. Curi agora é vice-presidente e um dos personagens de grande destaque na história da instituição, o também ex-presidente Edilson Silva, passa a ser o Corregedor Geral da corte de contas. Embora a eleição da nova direção do órgão tenha sido agora, a posse oficial será somente a partir de 1º de janeiro do ano que vem, daqui a 85 dias. Além dos três já citados, compõem ainda o Tribunal de Contas do Estado os conselheiros José Euler Potyguara de Mello, Valdivino Crispim de Souza, Francisco da Silva, conhecido como Chico Paraíba e Jailson Viana de Almeida. Wilber Coimbra, egresso da Polícia Militar, foi deputado estadual e nessa condição foi indicado para o Tribunal da Contas, quando a Assembleia Legislativa era comandada pelo então deputado Valter Araújo. Ele é hoje doutor em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALIl; pós-doutor (Postdoc) em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa; mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Taubaté; especialista em Direito Administrativo pela Universidade Gama Filho e graduado em Direito pela Associação de Ensino Superior da Amazônia – FARO de Porto Velho, entre inúmeros outros títulos. Ficará no comando do TCE RO até o final de 2025.

PERGUNTINHA

Neste país do ativismo judicial, qual a decisão que vale: a do STF, que acabou com o marco temporal e entregou boa parte do país aos índios ou a do Congresso, que através de lei aprovada na Câmara e no Senado manteve o marco temporal como determina a Constituição brasileira de 1988?