Com um grande potencial para receber as exportações de Rondônia, o mercado asiático está no radar do governador Marcos Rocha, que nesta quarta-feira (4), amplia avanço com o Protocolo de Intenções para fortalecer o processo de integração econômica entre Rondônia, e a Região de Arica e Parinacota, no Chile, rumo a Ásia.

No encontro em Arica, onde o governador Marcos Rocha e governador regional de Arica e Parinacota, Jorge Díaz Ibarra, firmaram compromisso de fortalecer o corredor comercial rumo a Ásia, passando por Rondônia, Bolívia e pelo Chile, e atravessando o oceano Pacífico.

“Rondônia é grande produtor de alimentos para o mundo, e estamos empenhados no objetivo de tornar os produtos do nosso estado mais competitivos no mercado exterior com a rota de exportação pelo Pacífico. Além da busca por novas oportunidades de negócios e parcerias, para assim gerar mais desenvolvimento e qualidade de vida para a nossa população”, afirma o governador.

O mercado andino representou, em 2022, US$ 121 milhões de dólares para a economia rondoniense. No mesmo período, os países banhados pelo pacífico representaram valores como US$ 379 milhões de dólares em exportações à China; US$ 57 milhões de dólares em exportações à Hong Kong e US$ 56 milhões de dólares em exportações à Indonésia. A parceria com países andinos e asiáticos é primordial à economia local, dado o volume de comercialização referente aos últimos anos.

PROTOCOLO DE INTENÇÕES

O Protocolo de Intenções estabeleceu um ambiente de cooperação entre o Governo de Rondônia e o Governo Regional de Arica e Parinacota, com apoio do Governo Federal do Chile e de operadores logísticos privados situados na cidade de Arica.

A ideia é ter um fluxo alinhado entre importações e exportações para aproveitamento logístico, diminuindo custos de fretes e também o tempo de permanência das mercadorias nos caminhos ou navios. Para isso, ficou estabelecida uma área extraportuária para que o processo de transbordo seja realizado em ambiente alfandegado.

A área é de 56 hectares, disponibilizada pelo Ministério de Bens Nacionais do Chile, para arrendamento por uma empresa chinesa, com negociação de valores e condições dialogadas e alinhadas em reuniões com as autoridades de Rondônia e Chile.

Por sua localização de acesso estratégico para o Pacífico, a implantação de corredores logísticos representa reduções significativas de 12 dias, aproximadamente, com origem em portos da costa sul-americana na rota do pacífico, além dos ganhos relativos à economia de malha viária em relação a logística com destino ao porto de Santos. Cerca de 67 países recebem produtos de Rondônia por meio do Porto de Santos e, destes, 13 podem ser atendidos pelos portos do Pacífico.