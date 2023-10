A Prefeitura de Vilhena realizará, neste sábado, 7 de outubro, o Dia “D” da Multivacinação, com o objetivo de reforçar a cobertura vacinal no município e impedir a reintrodução de doenças já erradicadas no Brasil.

A ação acontecerá em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 18h. O Dia “D” faz parte do Movimento Nacional pela Vacinação, iniciado pelo Governo Federal.

Em Vilhena, a campanha se estenderá até o dia 16, em todas as UBSs, com vacinas disponíveis para crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes, proporcionando uma oportunidade para que a população possa atualizar sua caderneta de vacinação.

Serão ofertadas todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e das campanhas vigentes. Entre elas, estão: BCG, Hepatite A (Pediátrica), Hepatite B (Pediátrica e Adulto), Penta, Pólio inativada, Pólio oral, Rotavírus, Pneumo 10, Meningo C, Febre Amarela, Tríplice Viral, Tetra Viral, DTP, Varicela, Difteria e Tétano Adulto (dT), Meningocócica ACWY, HPV quadrivalente, dTpa, Influenza e Covid-19.

Para receber as doses, o morador deve comparecer à UBS mais próxima de sua residência, portando os seguintes documentos: Cartão de Vacina, Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) ou CPF.

Confira as UBSs que serão postos de vacinação: Liro Hoesel, Carlos Roberto Mazala, Vitalina Gentil, Afonso Mansur, Setor 12, Leonardo, Industrial.