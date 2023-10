Um homem que conduzia Suzuki 125 Yes, de cor preta, placa NDY-7909, identificado pelas iniciais D.J.P., foi detido na tarde de quarta-feira, 4, após uma intensa perseguição policial, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), fazia ronda de rotina pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, quando nas imediações da Rua 2229, no bairro Alto Alegre, avistou um motociclista, no qual trafegava na contramão de direção.

Com isso, os policiais deram ordem de parada ao condutor, afim de orientá-lo sobre o novo sentido de fluxo da via.

Contudo, o motociclista não obedeceu às ordens dos militares e empreendeu em alta velocidade, por diversas ruas e avenidas colocando sua vida em risco e de terceiros, cometendo diversas infrações de trânsito.

Após uma intensa perseguição com apoio de outras viaturas, o motociclista perdeu o controle de direção e caiu. O motoqueiro estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

Em revista pessoal, foi localizado dentro de uma mochila dois corotes com bebidas alcoólicas. Porém, foi oferecido o teste do bafômetro, no qual aceitou e o resultado apontou 0,45 mg de álcool por litro de ar expelido, confirmando que o motociclista estava embriagado.

A motocicleta estava com o documento vencido, com isso, foi recolhida ao pátio da Ciretran. O motoqueiro foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

O motociclista deverá responder pelos crimes de direção perigosa, desobediência e embriagues na direção.

