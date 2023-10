Segundo a companhia de abastecimento (Conab), cerca de 35% do trigo semeado já foi colhido. No Rio Grande do Sul, a colheita já começou, porém com condições climáticas que prejudicam os trabalhos em campo e favorecem a incidência de doenças.

No Paraná, as altas temperaturas durante o ciclo resultaram em um menor perfilhamento e em São Paulo a colheita já atingiu 50%, mas a falta de chuvas bem distribuídas facilitou a incidência de pragas e doenças, pois chuvas torrenciais prejudicaram a polinização durante a fase de florescimento, resultando em parte do cereal colhido apresentando pH abaixo do esperado.

Em Santa Catarina, as lavouras têm bom desenvolvimento. Na Bahia, a colheita avança e Minas Gerais está finalizando a colheita. Goiás e Mato Grosso do Sul já finalizaram.

Temporais previstos entre esta sexta-feira (6) e domingo (8) em todo o Sul devem continuar a prejudicar o produtor de trigo da região. Os volumes podem ultrapassar 120 mm durante esses três dias, causando alagamentos e deslizamentos nos três estados. Essa chuva deve vir acompanhada de granizo e rajadas de vento acima de 40 km/h.

Na semana, o volume em algumas áreas ultrapassou 100 mm durante a passagem da última frente fria, deixando o solo com excesso de umidade, principalmente no centro norte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Em São Paulo o tempo deve ser mais chuvoso até terça-feira da próxima semana (10) e deve atrapalhar os trabalhos em campo, desacelerando a colheita. Já em Minas Gerais, temporais localizados até o início da próxima semana podem prejudicar a finalização dos trabalhos.

Na Bahia, o tempo quente e seco deve contribuir com as operações em campo nesta reta final de colheita.