Os atletas de judô de Colorado do Oeste da categoria sub 15, Tayla Vytória Ferreira Silva, Felipe Sousa Santos e Murillo Seije Silva Yoshikawa, participaram no último fim de semana do Campeonato Brasileiro de Judô Sub 13 e Sub 15. O evento aconteceu no Ginásio do Tarumã em Curitiba – Paraná.

A competição é promovida anualmente pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) a qual seleciona os melhores competidores por meio do Campeonato Brasileiro Regional. Os atletas de Colorado se juntaram aos demais atletas selecionados pela Federação de Judô de Rondônia (FEJUR).

A judoca Tayla Vytória terminou a competição em 7ª lugar, sendo esta colocação a melhor dentre os atletas de Rondônia que participaram. Já Felipe Santos terminou em 9º lugar. O atleta Murillo Yoshikawa foi eliminado na repescagem.

O atleta e professor, Lucas Pontes, o qual já foi vice-campeão dos Jogos da Juventude e acompanhou os atletas disse que os atletas deram seu melhor e que um melhor resultado virá se os atletas continuarem treinando forte e evoluindo.

As passagens aéreas foram disponibilizadas pela Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) por meio do Programa Pró- Atleta. O professor Emílio Matsubara, popularmente conhecido como Massá, agradeceu o superintendente da Sujecel, Lourival Júnior de Araújo Lopes, o governador Marcos Rocha, o coordenador de Esporte e Lazer, Edvaldo Botelho Araújo e Ithalo pelo apoio.

Agradeceu também a Federação de Judô de Rondônia, Prefeitura Municipal de Colorado pelo transporte terrestre, aos pais dos atletas e da Associação de Judô Matsubara.