Os equipamentos já foram entregues, e o distrito de Santana do Guaporé, localizado na cidade de São Miguel do Guaporé, celebrou um importante passo para o fortalecimento da agricultura familiar.

O Deputado Estadual Cássio Gois (PSD), membro da comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Rondônia, em parceria com o vereador Leandro Santana, destinou uma emenda parlamentar de R$ 249 mil para impulsionar o setor agrícola local.

A notícia foi recebida com entusiasmo pelos produtores rurais da região, que há muito tempo aguardavam um investimento significativo para melhorar a produção de café, uma das principais culturas da área. Os recursos da emenda foram direcionados para a Associação de Produtores Luteranos, que representa dezenas de famílias que dependem da agricultura para seu sustento.

O destaque desse investimento recai sobre a aquisição de um KIT completo para o processamento do café. A associação agora conta com um moderno secador e um eficiente descascador de café. Esses equipamentos vão agilizar e otimizar o processo de beneficiamento do grão, resultando em uma produção de café de melhor qualidade.

Dados recentes sobre a produção de café no estado de Rondônia mostram que a cultura do café desempenha um papel fundamental na economia local. De acordo com a pesquisa do IBGE, a produção de café em Rondônia cresceu 24,1% entre 2021 e 2022, atingindo 201 mil toneladas.

O estado é o 5º maior produtor de café no Brasil, representando 6,4% da produção nacional, ou seja, 3,1 milhões de toneladas. São Miguel do Guaporé se destaca, ficando em 2º lugar no ranking nacional, com uma produção de 44 mil toneladas.

O Deputado Estadual Cássio Gois expressou seu entusiasmo sobre o projeto: “a agricultura familiar é a base de nossa economia. Este investimento não apenas impulsionará a produção de café, mas também proporcionará um impacto econômico positivo em toda a comunidade. Estamos comprometidos em apoiar nossos agricultores e garantir que tenham as ferramentas necessárias para prosperar.”

O vereador Leandro Santana acrescentou: “essa parceria com o Deputado Cássio é uma prova do comprometimento com nossa comunidade. Os equipamentos adquiridos vão fazer a diferença na vida dos produtores locais, aumentando sua produtividade e, consequentemente, sua renda.”

Com esse investimento significativo na agricultura familiar, Santana do Guaporé está preparada para continuar a crescer como uma potência na produção de café, beneficiando tanto os agricultores quanto os amantes da bebida em todo o país e além das fronteiras.