A sessão ordinária desta semana na Câmara de Vilhena repercutiu na sociedade – entre outros assuntos – pela formalização de um pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra a vereadora Vivian Repessoald (PP) por suposto crime através das redes sociais, ao alertar membros de um grupo de WhatsApp a respeito de blitz.

O caso foi levado à tona pelo Extra de Rondônia após a denúncia do servidor comissionado Ronaldo Aparecido de Oliveira, que garante existir crime tipificado no artigo 265 do Código Penal. Na sessão, a parlamentar se defende, afirmando existir intimidação por requerimento apontando ilegalidade em nomeação do presidente da FCV (leia mais AQUI e AQUI).

O vereador Pedrinho Alves (Avante) foi um dos que comentaram o caso na tribuna da Casa de Leis, sugerindo principalmente, a atualização do Regimento Interno (RI) da Casa e da Lei por ela ser “arcaica”.

Ele chamou de “palhaçada” o fato de o Legislativo receber a sexta CPI na atual legislatura. “O RI é arcaico, antigo, e temos que alterar para que fatos dessa natureza não venham mais acontecer. Há duas semanas também entraram com um pedido de CPI genérico. Esta câmara é formada por homens e mulheres equilibrados, que pensam no bem-estar do município de Vilhena. Agora, em pleno horário da sessão, entra mais um pedido de CPI. Na segunda-feira nós temos que fechar a pauta que é do interesse de mais de 100 mil vilhenenses para poder cuidar de picuinhas políticas. Essa não é a primeira. É a sexta ou sétima que a gente tem que parar aqui”, disse o parlamentar.

Pedrinho sugeriu que pedido de CPI deve ser, primeiramente, analisado pela Comissão de Ética do parlamento para depois, caso exista fundamentação sólida, seja debatido e votado em sessão. “Isso vai evitar que a sessão esteja parando com assuntos que não são importantes de interesse público. Então, esse pedido de CPI é um motivo a mais para acelerar essa alteração para que o ano que vem acabar com essa palhaçada de um servidor vir aqui em horário de trabalho e protocolar um negócio sem pé e nem cabeça. Fatos dessa natureza só vêm prejudicar nosso município”, analisa.

Além de Vivian, a Câmara já recebeu pedidos de CPI contra o vereador Ronildo Macedo (Podemos), e as gestões Flori Cordeiro (prefeito) e Eduardo Japonês (ex-prefeito).