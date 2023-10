Duas escolas municipais em Vilhena recebem melhorias com recurso destinado pelo deputado Ezequiel Neiva. Na escola Vilma Vieira é construído um refeitório com cozinha, banheiro interno e vestiário para os servidores.

Na Cleonice Batista ocorrem obras para a reconstrução do piso de toda a unidade educacional. Nos dois projetos o parlamentar investiu mais de R$ 600 mil, recurso de emenda parlamentar individual.

VILMA VIEIRA

Ezequiel Neiva inspecionou o andamento dos trabalhos nas duas unidades educacionais do município. Na Escola Vilma Vieira o parlamentar vistoriou as obras acompanhado da diretora Marly Cunha e da professora Marinês de Souza Silva. Para a construção do refeitório e cozinha o deputado destinou R$ 350 mil ao município, que realizou a licitação e contratação da empresa para executar o projeto que está com 60% de execução. A previsão da empresa para concluir os trabalhos é até o final de dezembro, próximo. “Logo as nossas crianças terão um local adequado para fazer o lanche e as cozinheiras um ambiente melhor para trabalhar. Hoje as crianças lancham dentro da sala de aula, sobre os cadernos. Essa realidade vai mudar”, comemorou Neiva.

CLEONICE BATISTA

Na escola Cleonice Batista o deputado inspecionou os trabalhos acompanhado da diretora Gislaine Brizolla dos Santos. O parlamentar visitou todas as repartições da unidade educacional. Gislaine Brizolla destaca que o piso antigo era irregular e estava danificado em diversos pontos. Disse que as crianças tropeçavam nos pontos irregulares.

“Algumas salas já estão com o piso trocado. Está ficando muito bom. É um trabalho que garante a segurança das crianças e o embelezamento da escola”, frisou o parlamentar ao citar que foram assegurados R$ 260 mil para a troca do piso.