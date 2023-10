A Santa Casa de Chavantes, em parceria com a Semus e Integral Nutri, comprometidos com a conscientização sobre o câncer de mama e a importância da prevenção, surpreendeu pacientes e colaboradores com lembranças simbólicas em comemoração ao Outubro Rosa.

O Outubro Rosa é um movimento mundial de conscientização sobre o câncer de mama, que busca alertar a sociedade para a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado da doença. Nesse contexto, Santa Casa e Semus decidiram ir além das atividades convencionais e promover uma ação que trouxesse conforto e esperança aos seus pacientes.

Nesta quinta-feira, 05, uma equipe de voluntários da SCMC e Direção do hospital, distribuiu cartinhas com frases de esperança, fé e coragem a pacientes internados e colaboradores da instituição. Essas pequenas mensagens foram escritas com carinho e tinham o objetivo de transmitir apoio e ânimo a quem enfrenta desafios relacionados à saúde.

As cartinhas, acompanhadas de um bombom, foram entregues com todo o cuidado e empatia que o momento requer. Pacientes e colaboradores foram unânimes em expressar gratidão pela iniciativa, que trouxe conforto e emoção a todos.

A diretora do Hospital Regional de Vilhena pela Santa Casa, Patrícia Carvalho, destacou a importância de promover ações que vão além da medicina tradicional. “Nossa missão vai além do tratamento de doenças. Queremos oferecer apoio emocional e mostrar que estamos juntos nessa jornada. As cartinhas e bombons simbolizaram solidariedade e esperança, essenciais para enfrentar desafios de saúde”, afirmou Patrícia.

O Outubro Rosa é um mês de reflexão e sensibilização e a ação realizada pelo Hospital Regional de Vilhena demonstra o compromisso da instituição com a humanização da assistência à saúde. A iniciativa reforça a importância da empatia e do apoio emocional no processo de enfrentamento das doenças, especialmente o câncer de mama.

Neste Outubro Rosa, o Hospital Regional de Vilhena não apenas ilumina sua fachada de rosa, mas também ilumina corações com gestos de solidariedade e esperança. A ação simboliza a união de todos na luta contra o câncer de mama e a busca por um futuro com mais saúde e bem-estar para todas as mulheres.