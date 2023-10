Na noite desta quarta-feira (04), policiais militares do Núcleo de Inteligência do 4º BPM, em Cacoal, realizaram duas apreensões de drogas em locais distintos. As apreensões se deram após monitoramentos e em resposta a denúncias sobre atividades de tráfico de drogas em duas residências na cidade.

Na primeira ação, o foco foi um menor de idade. Que após dias de monitoramento e investigação, foi surpreendido com posse de entorpecentes no interior de seu apartamento. Os militares encontraram 249 gramas de maconha, 45 gramas de cocaína, uma balança de precisão marca B-max, um rolo de papel filme e facas com resquícios de substâncias ilícitas. O menor e o material apreendido foram conduzidos à delegacia, onde o caso está sob análise da autoridade policial.

A segunda operação ocorreu na mesma noite, com foco em um indivíduo morador de um apartamento no bairro Jardim Saúde. Após monitoramento e investigações, a equipe se deslocou ao endereço do suspeito. No local, apenas sua esposa e uma criança estavam presentes. A esposa do suspeito entregou a droga que tinha conhecimento estar guardada no apartamento. Aproximadamente 391 gramas de entorpecentes e um rolo de papel filme foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil.

Essa ação coordenada resultou na interrupção de dois pontos de atividade criminosa que vinham preocupando a comunidade local. O 4° BPM da Polícia Militar continua comprometido em garantir a segurança e o bem-estar da população de Cacoal.