O vilhenense Benedito Júnior de Oliveira Dias participa de uma competição comandada por um dos maiores youtubers brasileiros, com a chance de ganhar um veículo Mustang, avaliado em mais de R$ 500 mil.

Ao Extra de Rondônia, Benedito disse que trabalha há 3 anos na oficina de auto center de sua família e é seguidor há quatro anos do youtuber Renato Garcia, conhecido como “Caçador de Lendas”. O artista totaliza mais de 10 milhões de visualizações na plataforma.

Benedito conta que para participar do desafio era necessário comprar qualquer produto da loja do youtuber, onde quem encontrasse o bilhete dourado seria selecionado para participar do desafio. Porém, existiam somente 7 bilhetes dourados em todo Brasil.

O seguidor vilhenense adquiriu dois produtos na loja virtual do youtuber e, até a data de entrega das encomendas, já tinham sido encontrados 5 bilhetes dourados.

Contudo, ele teve a grande sorte e encontrou o 7º bilhete dourado.

Após entrar em contato com a equipe de Renato, o vilhenense recebeu a passagem para ir à cidade de Curitiba, capital do Estado do Paraná (PR), onde foi realizada a primeira etapa de desafios que são tanto de equipe quanto individual, a provas são de força, resistência e estratégia.

A segunda etapa foi realizada em Londrina (PR); já a terceira e última etapa estão previstas para o próximo dia 25, em uma única prova decisiva que será transmitida ao vivo pelo canal do Youtuber Renato Garcia.

Benedito convida a todos para acompanhá-lo nesta grande aventura pelo seu Instagram @benedito_leal_ e também a live da última prova pelo YouTube do Renato Garcia no dia 25.

Link para acessar:

Perfil Instagram Renato Garcia: https://www.instagram.com/renatogarciayt/

Canal Renato Garcia: https://www.youtube.com/channel/UChMJkHCD2wdvSO7CMOuLR-w

Canal Benedito Leal: https://www.youtube.com/@BenneditoJr_Leal