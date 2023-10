Na última quinta-feira, 5 de outubro, o Teatro Municipal Palácio das Artes, em Porto Velho, foi palco da cerimônia em que a Força Aérea Brasileira (FAB) concedeu a medalha Mérito Santos-Dumont ao psiquiatra, empresário e reitor do Grupo Educacional Aparício Carvalho, Dr. Aparício Carvalho de Moraes.

A honraria é um reconhecimento aos destacados serviços prestados à Aeronáutica e foi criada para celebrar os 150 anos de Alberto Santos-Dumont, o brasileiro conhecido como o “pai da aviação”.

Além do magnífico reitor, o prefeito da cidade de Porto Velho, Hildon Chaves, também foi homenageado com a medalha Mérito Santos-Dumont, que é uma das condecorações da FAB e é concedida não apenas a militares, mas também a civis que tenham se destacado em suas contribuições para o campo aeronáutico. A escolha do Dr. Aparício Carvalho de Moraes como um dos cidadãos a receber essa honraria evidencia sua dedicação e impacto positivo na área, indo além de sua atuação como psiquiatra e empresário.

Dr. Aparício Carvalho de Moraes, além de sua carreira de sucesso como psiquiatra, é conhecido por sua liderança no campo empresarial, onde atua como reitor do Grupo Educacional Aparício Carvalho. Sua visão empreendedora e compromisso com a educação têm desempenhado um papel fundamental na formação de profissionais e na promoção do desenvolvimento social e econômico de sua região.

A cerimônia contou com a presença de autoridades da Força Aérea Brasileira, autoridades civis, militares e da sociedade porto-velhense, preenchendo todo o teatro Palácio das Artes para celebrar a contribuição desses destacados profissionais para a Aeronáutica e a nação.

A concessão da medalha Mérito Santos-Dumont a Dr. Aparício Carvalho de Moraes é um testemunho do reconhecimento de sua dedicação e serviço à área aeronáutica e educação, destacando sua importância na construção de um Brasil mais forte e inovador. Essa honraria ressalta a importância de indivíduos comprometidos e talentosos que, por meio de suas atividades, impulsionam o progresso do país em diversas áreas.