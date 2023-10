Um mês após o ciclone extratropical devastador no Rio Grande do Sul, o setor arrozeiro, responsável por 70% da safra nacional, enfrenta os impactos persistentes.

Os produtores gaúchos, começando o plantio da safra 23/24, sofrem as consequências do El Niño. Luciano Pizzuti, gerente de sistemas de cultivos arroz da Basf, alerta que o excesso de chuvas prejudica a fase inicial do plantio.

O adiamento devido às fortes chuvas na região centro-sul ainda levanta preocupações sobre possíveis impactos negativos na safra. Entretanto, diante da recente alta do dólar, há otimismo quanto à competitividade do arroz brasileiro no mercado internacional.

Pizzuti oferece dicas cruciais para os produtores, destacando a necessidade de atenção aos cuidados durante o plantio em ambientes úmidos.