Quem trabalha nos órgãos públicos nas imediações da Câmara Municipal e Prefeitura deve conhecer o pequeno Danilo Gonçalves de Sena, que duas vezes por semana anda por ali oferecendo seus deliciosos produtos caseiros, sendo os bolos e brigadeiros o carro-chefe de seu cardápio.

O que chama a atenção é a forma como ele se apresenta, explicando quem é, o que faz e onde pretende chegar. Danilo tem onze anos de idade e faz parte de uma família que trabalha junta na confecção e venda dos produtos, ao lado da mãe, uma tia e duas irmãs. Sendo o “ponta de lança” da família, Danilo vem sendo acompanhado pelo SEBRAE, e é difícil duvidar que vai alcançar seus objetivos: ele quer abrir um ponto de vendas fixo ainda este ano e pretende ser milionário em uma década.

Mas, antes de julgamentos precipitados, é importante entender que Danilo estuda com afinco, cursando o 6º ano na Escola Paulo Freire, e sim, tem tempo para ser criança. A agenda de atividades e seu firme propósito em alcançar suas metas não o impedem de ter suas horas de brincadeiras com amigos, todo final de tarde e nos finais de semana. Nada em seu semblante ou retórica nos impede de pensar que se trata de um menino feliz, e muito orgulhoso do que faz.

A mãe sempre o acompanha nas vendas, mas é coadjuvante, apenas carregando os produtos e ajudando o menino a servir seus clientes. E com sua forma de apresentação formal e muito sincera, Danilo cativa sua clientela, que é cada vez maior.

Segundo Shariff Mohamed, gerente do SEBRAE de Vilhena, as atenções a Danilo foram voltadas após ele aparecer no escritório da instituição oferecendo seus produtos várias vezes, chamando a atenção pela forma de abordagem e principalmente a estratégia clara para atingir seus objetivos. O gerente conversou com a família e disponibilizei para mãe deles um Curso de Vendas podendo levar os meninos como ouvintes.

Quem ministrou o curso foi o Max Pires, o “Garçom Vendedor”, o qual ficou impressionado com a determinação, habilidade e propósito claro do menino e em conversa depois do curso com os empreendedores mirins, a família já estava colocando em prática os ensinamentos que aprenderam no curso.

De lá para cá a coisa vem avançando, e Danilo é um modelo de determinação e foco para muito marmanjo por aí, sem perder seu lado criança e esbanjando carisma. Vai chegar longe, certamente. Quem quiser conhecer mais sobre Danilo e sua família e, principalmente, se deliciar com os produtos pode encontrá-los nas redes sociais através do @irmaosdevalor3 .