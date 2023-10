Dono de um talento marcante, o vilhenense Geovane Ramiro da Silva, mais conhecido como MC Ramiro PQP, começa a fazer sucesso com o funk brasileiro do outro lado do Oceano Atlântico.

A pouco mais de um ano, MC Ramiro saiu de Vilhena para descobrir a república da Irlanda, e o melhor, está prestes a produzir seu primeiro EP. Enquanto o projeto não sai do papel vem se apresentando no país europeu.

À reportagem do Extra de Rondônia MC Ramiro falou do sucesso que vem fazendo no país, que faz parte do Reino Unido. “Quero levantar o nome de Rondônia, sabe! Tem muito talento aí. Nosso estado está esquecido, cheio de talentos”, frisou.

O jovem cantor também destacou que em breve irá lançar um EP, através de parcerias com amigos que já fazem sucesso em outros estilos musicais.

“Muita coisa boa para acontecer, vou gravar com o Dj Marcus Vinícius, um dos melhores de BH (Belo Horizonte). Pedro Paulo e Vinícius, daí de Vilhena, são meus amigos, conversei com eles e vamos escrever uma música para gravar. Vou produzir também uma música com rapar daqui, vou fazer um trap funk com um artista aqui da Irlanda”, revelou.

Assim que produzido, o EP será disponibilizado em todas as plataformas digitais e os demais vilhenense terão a oportunidade de conhecer o talento deste filho de Rondônia.

Enquanto não fica pronto, para conhecer mais do MC Ramiro basta acompanha-lo no Instagram, onde ele faz publicações de sua rotina.