Acidente envolvendo dois veículos aconteceu na noite de sexta-feira, 6, no cruzamento da Avenida 1705 com a Rua Alecrim, no bairro Jardim Primavera, foi registrado pela guarnição da Polícia Militar de Trânsito (Ptran), em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do carro VW Jetta, contou a polícia que trafegava pela via, quando um cachorro atravessou a pista. Para não bater no animal, fez uma manobra brusca e, com isso, acabou perdendo o controle do veículo. bateu na traseira de outro que estava estacionado.

Com o choque, os carros se arrastaram por vários metros. O motorista que provocou o acidente não se machucou.

Contudo, ele foi convidado a fazer o teste do bafômetro, no qual o resultado apontou 0,23 MG/L de ar expelido pelos pulmões, configurando que o condutor estava embriagado.

O motorista foi notificado, conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e ficou à disposição da Justiça.