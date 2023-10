Os produtores culturais do Ponto de Cultura e Memória Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA), sediado em Vilhena, estão celebrando uma importante conquista cultural.

A “Revista Memórias e Histórias da Comunidade Quilombola de Pimenteiras do Oeste”, um projeto que visa retratar e valorizar a cultura dos remanescentes quilombolas de Santa Cruz, localizada em Pimenteiras do Oeste, foi selecionada para a Etapa Nacional do Prêmio Rodrigo 2023.

Coordenado pela produtora cultural Izabel Mendes, em colaboração com as jornalistas Andréia Machado e Queitiane Rodrigues, o fotógrafo Washington Kuipers e o sociólogo Marcio Guilhermon, o projeto da revista se destacou entre 284 ações culturais inscritas de todo o Brasil, sendo escolhido como um dos 121 finalistas da etapa nacional do prestigioso Prêmio Rodrigo.

O 36º Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade é organizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e premiará as 30 ações mais bem pontuadas pela Comissão Técnica, que avançarão para a fase seguinte, a análise de mérito. O resultado preliminar das ações finalistas está previsto para ser divulgado até 30 de outubro.

Segundo Izabel Mendes, o projeto da revista foi contemplado no Edital Nº 37/2021/SEJUCEL-CODEC 2ª Edição, Povos Tradicionais Premiação para Difusão Cultural dos Povos Tradicionais Indígenas e Quilombolas, no Eixo III – Publicações: de Livros ou Revistas Culturais – Categorias C, D, E, com recursos do “Governo do Estado de Rondônia/SEJUCEL/FEDEC/RO”, Lei Federal 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), do Governo Federal.

Izabel Mendes, que é uma remanescente quilombola de Santa Cruz, enfatizou que o projeto da revista tem como objetivo principal a valorização do conhecimento e da história local, incentivando a preservação e a divulgação do patrimônio material e imaterial reconhecidos pela comunidade, que contribui ativamente para a construção da história cotidiana. A Comunidade Santa Cruz de Remanescentes Quilombolas do município de Pimenteiras do Oeste possui a certificação da Fundação Cultural Palmares (FCP) como remanescente de quilombos desde 2015.

Izabel Mendes destacou que, na Etapa Estadual de Rondônia do prêmio, a revista alcançou o primeiro lugar, obtendo a pontuação máxima.

“Estamos muito felizes com o reconhecimento em Rondônia e agora com a classificação para a Etapa Nacional do Prêmio Rodrigo 2023. Estamos torcendo para sermos um dos premiados”, disse Izabel Mendes.

Sobre o 36º Prêmio Rodrigo

O Prêmio Rodrigo, promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), é a mais prestigiada premiação concedida a iniciativas de valorização e preservação do Patrimônio Cultural no Brasil. Em sua 36ª edição, o prêmio homenageia os “20 anos da Lei nº 10.639/2003: Educação Democracia e Igualdade Racial”, uma lei que introduziu na grade curricular do ensino básico a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”.

O nome do Prêmio Rodrigo é uma homenagem ao advogado, jornalista e escritor Rodrigo Melo Franco de Andrade, nascido em 1898, em Belo Horizonte (MG). Rodrigo desempenhou um papel fundamental na consolidação jurídica do tema Patrimônio Cultural no Brasil, presidindo o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), atual Iphan, por 30 anos, entre 1937 e 1967. Desde 1987, o Prêmio Rodrigo vem reconhecendo e premiando aqueles que contribuem para a preservação da rica herança cultural brasileira.