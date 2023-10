O mercado brasileiro de soja teve um dia travado. As quedas de Chicago e do dólar pressionaram para baixo os preços domésticos. Assim, quase não foram registrados negócios no Brasil.

Na semana, alguns dias tiveram melhores vendas, em momentos quando o câmbio era mais favorável. Analistas de Safras & Mercado estimam o movimento de 400 mil a 600 mil toneladas no período.

Confira os preços da saca de 60kg no Brasil

Passo Fundo (RS): caiu de R$ 145 para R$ 143

Região das Missões: baixou de R$ 144 para R$ 142

Porto de Rio Grande: diminuiu de R$ 155 para R$ 152

Cascavel (PR): decresceu de R$ 136 para R$ 133

Porto de Paranaguá (PR): desvalorizou de R$ 146 para R$ 143

Rondonópolis (MT): recuou de R$ 127 para R$ 124

Dourados (MS): foi de R$ 127 para R$ 125

Rio Verde (GO): passou de R$ 126 para R$ 123

Soja em Chicago

Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago (CBOT) fecharam a sexta-feira (6) com preços em forte baixa.

As indicações de clima favorável para o desenvolvimento da colheita nos Estados Unidos pressionaram o mercado, determinando que os contratos encerrassem a semana no território negativo.

Além do cenário fundamental negativo, o mercado foi pressionado boa parte do dia pelo clima de maior aversão ao risco no financeiro. Os investidores buscam investimentos mais seguros, preocupados com a economia global.

Contratos futuros

Foto: Reprodução

Os contratos da soja em grão com entrega em novembro fecharam com baixa de 14,75 centavos ou 1,15% a US$ 12,66 por bushel. A posição janeiro teve cotação de US$ 12,84 1/2 por bushel, perda de 14,00 centavos de dólar, ou 1,07%, na comparação com o dia anterior.