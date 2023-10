O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite deste domingo, 8, em uma residência localizada no bairro Moisés de Freitas, em Vilhena, para negociar e fazer com que um homem de 38 anos desistisse da ideia de atear fogo na casa e em seu próprio corpo.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motivo do desespero do homem seria por não aceitar a separação e com isso, teria entrado em depressão.

Ele estava de posse de dois galões de tiner de 5 litros e um de um litro, ele jogou o combustível pela casa e em seu corpo, com um isqueiro na mão ameaça atear fogo em no corpo e consequentemente no imóvel.

Familiares acionaram a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros que rapidamente chegaram o local. Por cerca de duas horas os policiais e os bombeiros conversaram com ele e conseguiram que ele desistisse da ideia.