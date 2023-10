As primeiras informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia dão conta que na tarde deste domingo, 8, um homem chegou em uma casa na Rua 1512, no bairro Cristo Rei, armado com uma faca e desferiu vários golpes em outro homem identificado até o momento por Charles, no qual morreu no local.

Pessoas que estavam no imóvel revidaram a ação do agressor, o esfaqueando também, porém, na confusão, uma mulher foi golpeada no peito e um homem que tentou ajudá-la foi ferido no braço.

O suspeito foi preso pela Polícia Militar e socorrido com as outras vítimas ao pronto-socorro do Hospital Regional.

A Polícia Militar isolou o local e acionou a Polícia Técnica Científica (Politec), e após os trabalhos de praxe o corpo será liberado para a funerária Canaã fazer a remoção.

Mais informações a qualquer momento