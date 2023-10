O assassinato ocorrido na tarde deste domingo, 8, na Rua 1512, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, teria tido como motivação uma dívida de R$ 50,00.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima identificada por Charles, era foragido da Justiça da cidade de Cerejeiras e devia cerca de R$ 50,00 ao suspeito identificado por Marciano.

Eles teriam passado parte do dia em uma casa na Rua 1512, onde acontecia uma festa de aniversário. Os dois teriam se desentendido por causa da dívida. Com isso, Marciano teria ido embora e algum tempo depois voltou armado com uma faca e desferiu vários golpes em Charles que morreu no local. Após cometer o crime, Marciano saiu correndo.

Entretanto, a namorada de Charles pegou uma faca e saiu correndo atrás dele na companhia de outra mulher e o alcançou e desferiu vários golpes, mas também foi atingida com uma facada no peito.

A Polícia Militar (PM) foi chamada, chegou rapidamente ao local e acionou o Corpo de Bombeiros. O dono da casa onde acontecia a festa tentou intervir na confusão, mas também foi ferido no braço.

As vítimas foram socorridas ao hospital. O suspeito foi recebeu voz de prisão e também foi levado para a unidade de saúde.

A PM isolou o local e depois dos trabalhos da perícia, o corpo foi liberado para a funerária Canaã fazer a remoção.