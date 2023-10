Hoje, dia 7 de outubro (sábado), a Nação Santa, amanheceu em guerra. O movimento islâmico armado Hamas bombardeou Israel num dos maiores ataques sofridos pelo país nos últimos anos.

Mais de 5 mil bombas foram lançadas até agora e os ataques já deixaram pelo menos 348 mortos e milhares de feridos.

Como representante regional em Rondônia do parla grupo de amizade entre Brasil e Israel, eu, deputada federal Cristiane Lopes, manifesto aqui, minha profunda preocupação e repúdio aos ataques. Condeno qualquer forma de violência e a perda de vidas inocentes.

É fundamental buscar soluções pacíficas e diplomáticas para resolver os conflitos e promover a paz na região.

Meu apelo é que a paz reine e que cessem os ataques, que as nações busquem o diálogo como meio de alcançar uma solução justa e duradoura. Acredito firmemente no respeito aos direitos humanos e na coexistência pacífica entre todos os povos.

Neste momento difícil, expresso, também, minha mais profunda solidariedade às famílias que perderam entes queridos nos ataques. Minhas condolências e pensamentos estão com vocês nesse momento de dor e tristeza. Que encontrem conforto e força no Eterno para enfrentar essa perda irreparável.

Eu, como cristã apaixonada por Israel, espero com a graça de Deus, que a paz possa prevalecer e reinar no meio deste povo escolhido, que em dias de guerras, conflitos e dor, não ignoremos a ordenança do Senhor, precisamos agir agora com a nossa intercessão. Orando por Israel, diariamente, não descansemos nem demos a Ele descanso, até que Jerusalém seja levantada como objeto de louvor na Terra, e como disse o salmista Davi, no Salmos 122 do versículo 6 ao 9:

“Orai pela paz de Jerusalém! Prosperarão aqueles que te amam. E que haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti! Por causa da Casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem, oh Jerusalém”.

Shalom Jerusalém, Paz seja sobre ti!

Deputada Federal Cristiane Lopes