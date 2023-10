Mais uma vez, Vilhena faz bonito numa competição estadual.

Na última semana, a equipe vilhenense de basquete feminino sub-14 da ASBAVI consagrou-se vice-campeã nos Jogos Escolares em Rondônia (JOER), evento realizado na cidade de Ji-Paraná.

Em release enviado à redação do Extra de Rondônia, Vitor Roberto (da ASBAVI), técnico da equipe, informou que os jogos reuniram as equipes campeãs regionais do Estado, sendo: duas de Porto Velho, uma de Ariquemes, uma de Ji-Paraná e uma de Vilhena.

“Tem sido um desafio emocionante para a estreante vilhenense na competição. Mas a equipe de Vilhena não apenas enfrentou, mas venceu todos seus adversários nos três primeiros jogos, demonstrando determinação em cada jogo”, comenta Vitor Roberto.

Na primeira partida, a equipe vilhenense derrotou a equipe Carmen Ione, de Ariquemes, com uma pontuação esmagadora de 34 a 2. Em seguida, enfrentaram o Sapiens, de Porto Velho, vencendo com 19 a 3. Para consolidar sua jornada vitoriosa, a equipe de Vilhena superou Cristão, de Porto Velho, em 10 a 8,

Já na final, a equipe vilhenense fez um jogo parelho com a equipe de Ji-Paraná, porém não conseguiu bater a equipe da casa, que contava também com uma grande torcida e terminou vencedora por um placar de 24 a 17.

“O resultado foi surpreendente, uma vez que se tratava da primeira competição da vida das meninas. Espero que este resultado motive as meninas a voltarem a treinar com mais afinco e consistência para as próximas competições que estão por vir”, analisou o técnico, informando também a parceria com a FAVOO.