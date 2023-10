Um homem identificado por Pedro de Henrique Souza Melo, de 20 anos, foi assassinado a tiros na tarde de domingo, 8. O corpo foi encontrado as margens de uma estrada vicinal na Linha 7, rumo escondido, em Cabixi.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, investigadores do Núcleo de Inteligência (NI) da Polícia Militar (PM) monitoravam dois homens suspeitos de praticarem crimes na região, e neste domingo, 8, receberam informações que os suspeitos estavam em carro Toyota Corolla e tinham como destino a cidade de Cerejeiras, onde provavelmente iriam buscar drogas.

Com isso, uma guarnição foi mobilizada para abordar os suspeitos. Durante a abordagem foi localizado no veículo um arma de fogo tipo revólver municiado com seis projéteis, sendo quatro deflagrados e dois intactas.

Ainda durante a abordagem, os militares receberam informação que na linha 7, rumo escondido havia um corpo de um homem as margens da estrada com marcas de tiros.

Após conversa com a dupla, os suspeitos confessaram que também haviam ido a Cabixi para cobrar Pedro Henrique por uma dívida de que ele tinha com eles de um motor de polpa, no qual o motor era produto de furto.

Ainda de acordo com informação, em tom de deboche, os suspeitos relataram que houve um desentendimento entre eles, com isso, revolveram matá-lo.

A PM isolou o local e acionou a Polícia Técnica Científica (Politec) e após os trabalhos de praxe o corpo foi liberado para a funerária Center Pax fazer a remoção.