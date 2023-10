Acidente foi registrado pela Polícia Militar (PM) na tarde de domingo, 8, na Rua 1713, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma testemunha contou a polícia que o condutor de um carro Fiat Siena, de cor preta, com placa de Lambari D’Oeste – Mato Grosso, perdeu o controle do veículo e bateu no muro de uma casa, com o impacto, o muro caiu.

Após o acidente, o motorista abandonou o veículo no local e fugiu a pé. Contudo, através da placa do carro a polícia deverá identificar e localizar o motorista.